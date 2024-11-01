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Hondurasgate: audios revelados apuntan a operación del trumpismo para golpear a Petro, Sheinbaum y la izquierda latinoamericana
Una célula política y mediática del trumpismo, financiada desde estructuras gubernamentales hondureñas, busca desestabilizar a Latinoamérica
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almadepato
La ambición de estos sionistas no tiene límite.
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#2
SMaSeR
Ehhh pero autocrítica y no se que. Estos de derechas no tienen ni vergüenza ni pudor. Lo único bueno?, que tampoco tienen cojones.
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