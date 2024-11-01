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Hondurasgate: audios revelados apuntan a operación del trumpismo para golpear a Petro, Sheinbaum y la izquierda latinoamericana

Hondurasgate: audios revelados apuntan a operación del trumpismo para golpear a Petro, Sheinbaum y la izquierda latinoamericana

Una célula política y mediática del trumpismo, financiada desde estructuras gubernamentales hondureñas, busca desestabilizar a Latinoamérica

| etiquetas: hondurasgate , trump , petro , sheinbaum , izquierda
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2 comentarios
5 1 0 K 63 actualidad
almadepato #1 almadepato
La ambición de estos sionistas no tiene límite.
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SMaSeR #2 SMaSeR
Ehhh pero autocrítica y no se que. Estos de derechas no tienen ni vergüenza ni pudor. Lo único bueno?, que tampoco tienen cojones.
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menéame