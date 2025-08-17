edición general
8 meneos
36 clics
“ En Honduras se redujo la violencia porque la Mara Salvatrucha tomó el control”

“ En Honduras se redujo la violencia porque la Mara Salvatrucha tomó el control”

Esta debía ser una entrevista sobre un libro, “El que tenga miedo a morir que no nazca” del antropólogo y periodista salvadoreño Juan Martínez D´Aubuisson. En las últimas semanas, sin embargo, ocurrieron cosas. El 26 de julio, Martínez recibió en Bogotá el Premio Gabo, el galardón periodístico más prestigioso en América Latina. Semanas antes se había visto obligado a dejar su casa de El Salvador y exiliarse junto a decenas de periodistas que huyen de las amenazas del presidente Nayib Bukele.

| etiquetas: honduras , bukele , latinoamerica
7 1 1 K 75 actualidad
3 comentarios
7 1 1 K 75 actualidad
plutanasio #3 plutanasio
En las colonias controladas por la maras. El centro de Tegucigalpa era una zona conflictiva porque la policía no podía controlar la zona. Yo estuve haciendo voluntariado en una colonia de la 13 en Tegucigalpa y los policías pasaban en las camionetas cada 3 o 4 días. Quien mandaban eran las maras. Y al amigo que tenía en un bareto de esa colonia la mara le pedía todas las semanas el impuesto revolucionario, algo así creo que pasó en el País Vasco. Pero la colonia estaba muy tranquila. Nosotros en madrugada al salir del bar salíamos a donde dormíamos con tranquilidad. Alguna vez se escuchaban tiros pero eran los menos.
0 K 12
kinz000 #2 kinz000
Las dictaduras funcionan igual en ese sentido.
0 K 11
#1 Katos
Sigamos llamando al presidente elegido democraticamente dictador ya veras que gracioso.
0 K 6

menéame