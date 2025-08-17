“ En Honduras se redujo la violencia porque la Mara Salvatrucha tomó el control”

Esta debía ser una entrevista sobre un libro, “El que tenga miedo a morir que no nazca” del antropólogo y periodista salvadoreño Juan Martínez D´Aubuisson. En las últimas semanas, sin embargo, ocurrieron cosas. El 26 de julio, Martínez recibió en Bogotá el Premio Gabo, el galardón periodístico más prestigioso en América Latina. Semanas antes se había visto obligado a dejar su casa de El Salvador y exiliarse junto a decenas de periodistas que huyen de las amenazas del presidente Nayib Bukele.