Honduras denuncia ante ONU, OEA y Celac injerencia de Trump en comicios

Honduras presentó el viernes una denuncia formal ante la ONU, la OEA y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que acusa al presidente estadounidense, Donald Trump, de injerencia en las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre y que hasta el momento no se han definido los resultados. Asimismo, puso de conocimiento a las instancias internacionales “la coacción que sufrió la población a través de amenazas de grupos criminales y el fracaso del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales"