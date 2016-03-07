edición general
Homosexualidad en el Japón feudal

Homosexualidad en el Japón feudal

Las prácticas homosexuales son un aspecto integral de la cultura samurai que a menudo se pasa por alto o se desestima en los estudios de las clases guerreras japonesas.

DrToxic #1 DrToxic
Hace un porrón de años, en mi adolescencia, y siendo un flipado con el Japón feudal, el Bushido, los samurais y toda la demás pesca (leí dos veces seguidas el Hagakure), recuerdo haber cogido un libro en la biblioteca llamado "Historias de amor entre samuráis". Al retirarlo no me fijé en la preposición mucho, la verdad, y no veas el shock al llegar a casa y empezar a leer...

Por suerte la flipadez por el Japón feudal se me fue quitando. No precisamente por este hecho, pero se me fue quitando.
