La Homilía | Mentir para ser buen católico

Actuamos como señores feudales imponiendo nuestra voluntad a tres o cuatro o veinte feligreses, mientras causamos un daño irreparable a quienes negamos el pan y la sal a la vez que por lo mismo ensalzamos a nuestro acólito fiel ¿Este es el mensaje de la Salvación? ¿Esta es la Iglesia que acoge? ¿Estos son los ejemplos que requiere la sociedad de nuestro tiempo? Si el nihilismo y el relativismo nos atacan, nuestra incapacidad de predicar con el ejemplo nos ha sepultado en una tumba a la que no nos llevó un hermano mayor divorciado.