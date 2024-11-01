edición general
Homenaje a Robe Iniesta en Radio 1 (Ángel Carmona)  

Descripción del vídeo: Dedicamos las dos horas al líder de Extremoduro, Robe Iniesta, tras conocer su fallecimiento a los 63 años. (Fragmentos de entrevistas, canciones...)

chatOGT #1 chatOGT
Dice uno de los comentarios del vídeo: Nos une la pena, pero también el amor y una manera de entender la vida. Se fue parte de mi, un referente, un guía. Hoy estoy realmente jodida, mucho. Os quiero a todos los que estáis pasando por lo mismo, con los días la pena será menos {0x2764}
Hacía mucho, pero mucho mucho, que no veía una respuesta tan unánime respecto a una perdida. Espero que os guste este repaso de la vida y obra de uno de los grandes de la música española. Un genio, un tipo raro, sensible y agrio. ¡¡Ole tus güevos, Robe!! Y que la tierra te sea leve.
mondoxibaro #3 mondoxibaro *
#1 #0 Realmente es en Radio 1 (Desde el 2023, ya no está en R·3). Gracias por el aporte!
chatOGT #4 chatOGT
#3 Ostras! Vi el nombre y ya no me fijé más. Cambiado está!

Gracias @mondoxibaro
rendri #5 rendri
Lo estoy viendo con la lagrima colgando, que cosas que gente que no conoces te afecten tanto... Es un cachito que tienes ahí sin saber muy bien que está y de repente se va... y joder como duele
reivaj01 #6 reivaj01
#5 Es lo que tiene escribir desde el corazón. Su poesía te llegaba muy adentro como solo la obra de los grandes es capaz de hacer.
Hoy muere una persona para dar paso a un mito.
chatOGT #2 chatOGT
Por error el vídeo sale desde la mitad (y no sé cambiarlo, @admin ). Ponedlo desde el principio, que no tiene desperdicio!!!
