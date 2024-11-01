·
Homenaje a Robe Iniesta en Radio 1 (Ángel Carmona)
Descripción del vídeo: Dedicamos las dos horas al líder de Extremoduro, Robe Iniesta, tras conocer su fallecimiento a los 63 años. (Fragmentos de entrevistas, canciones...)
|
etiquetas
:
robe iniesta
,
extremoduro
,
homenaje
,
radio 1
,
podcast
#1
chatOGT
Dice uno de los comentarios del vídeo:
Nos une la pena, pero también el amor y una manera de entender la vida. Se fue parte de mi, un referente, un guía. Hoy estoy realmente jodida, mucho. Os quiero a todos los que estáis pasando por lo mismo, con los días la pena será menos
4
Hacía mucho, pero mucho mucho, que no veía una respuesta tan unánime respecto a una perdida. Espero que os guste este repaso de la vida y obra de uno de los grandes de la música española. Un genio, un tipo raro, sensible y agrio. ¡¡Ole tus güevos, Robe!! Y que la tierra te sea leve.
2
K
28
#3
mondoxibaro
*
#1
#0
Realmente es en Radio 1 (Desde el 2023, ya no está en R·3). Gracias por el aporte!
1
K
21
#4
chatOGT
#3
Ostras! Vi el nombre y ya no me fijé más. Cambiado está!
Gracias
@mondoxibaro
1
K
20
#5
rendri
Lo estoy viendo con la lagrima colgando, que cosas que gente que no conoces te afecten tanto... Es un cachito que tienes ahí sin saber muy bien que está y de repente se va... y joder como duele
0
K
15
#6
reivaj01
#5
Es lo que tiene escribir desde el corazón. Su poesía te llegaba muy adentro como solo la obra de los grandes es capaz de hacer.
Hoy muere una persona para dar paso a un mito.
0
K
12
#2
chatOGT
Por error el vídeo sale desde la mitad (y no sé cambiarlo,
@admin
). Ponedlo desde el principio, que no tiene desperdicio!!!
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Hacía mucho, pero mucho mucho, que no veía una respuesta tan unánime respecto a una perdida. Espero que os guste este repaso de la vida y obra de uno de los grandes de la música española. Un genio, un tipo raro, sensible y agrio. ¡¡Ole tus güevos, Robe!! Y que la tierra te sea leve.
Gracias @mondoxibaro
Hoy muere una persona para dar paso a un mito.