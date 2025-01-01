Homenaje a Javier Verdejo el 13 de agosto

Francisco Javier Verdejo Lucas, estudiante de Biología, fue abatido mientras pintaba en un muro, cerca de la playa de Almería, la consigna "PAN, Trabajo y Libertad". Trágicamente, solo pudo completar las palabras "PAN" y la inicial "T" de "Trabajo" antes de ser asesinado. Según la versión oficial de la época, un agente descubrió al joven pintando con spray un lema político y, al huir junto a sus acompañantes, el guardia tropezó y su arma se disparó, causando la muerte de uno de los que huían. Sin embargo, su muerte no fue un incidente aislado..