Los hombres están perdiendo su cromosoma Y, estos son los riesgos

A los 70 años, muchos hombres ya han perdido parte del cromosoma Y en sus células, y los estudios empiezan a relacionarlo con enfermedades del corazón, cáncer y alzhéimer. De los dos cromosomas sexuales, el cromosoma Y tiene las de perder. Contiene pocos genes comparado con otros cromosomas, y se asocia sobre todo a la determinación de los caracteres sexuales masculinos. Por eso, cuando los investigadores detectaron que algunos hombres mayores perdían el cromosoma Y en parte de sus células, no le dieron importancia.