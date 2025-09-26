edición general
Un hombre vietnamita logró el récord de las uñas más largas tras 34 años de crecimiento

Lưu Công Huyền, artista vietnamita, fue reconocido por Guinness World Records como el hombre con las uñas más largas del mundo en ambas manos, tras dedicar 34 años a este singular objetivo. A comienzos de 2025, en su hogar de la provincia de Nam Định, Vietnam, las uñas de Huyền alcanzaron una longitud total de 594,45 centímetros, cifra que supera incluso la altura de una jirafa adulta y lo convierte en parte de la edición 2026 del libro Guinness World Records.

Milmariposas #4 Milmariposas
Venga, vamos a darle un premio guinness a la estupidez. Y de paso reforzar el machismo de una sociedad ya de por sí machista. La mujer se encargará de limpiarle el culo, vestirlo, darle de comer y hacer que se sienta como un niño pequeño. Ascazo es poco... {0x1f4a9}
#2 sliana
Que vuelvan mañana, que bate el record de nuevo
pitercio #5 pitercio
Un fantástico ejemplar de gilipollas consentido y absurdo. Enhorabuena.
Meneanauta #3 Meneanauta
Cochino
#1 Leon_Bocanegra
El día a día con uñas de este tamaño impone numerosos desafíos. Sin radares, ni comunicación por radio, Huyền debe protegerlas de la humedad para evitar que se debiliten o caigan, y cualquier contacto accidental puede fracturarlas. Acciones simples, como vestirse o conciliar el sueño, requieren cuidados especiales para prevenir daños

No logro entender lo de los radares y la radio.
