Un hombre vietnamita logró el récord de las uñas más largas tras 34 años de crecimiento

Lưu Công Huyền, artista vietnamita, fue reconocido por Guinness World Records como el hombre con las uñas más largas del mundo en ambas manos, tras dedicar 34 años a este singular objetivo. A comienzos de 2025, en su hogar de la provincia de Nam Định, Vietnam, las uñas de Huyền alcanzaron una longitud total de 594,45 centímetros, cifra que supera incluso la altura de una jirafa adulta y lo convierte en parte de la edición 2026 del libro Guinness World Records.