Un hombre tendrá que pagarle 60 euros al mes a su exmujer por cada perro en común: la Justicia avala una pensión por el mantenimiento de los animales tras su divorcio

La sentencia confirma también el resto de medidas, entre ellas la pensión de alimentos a favor de la hija menor y la pensión compensatoria para la madre, pero consolida especialmente este criterio sobre los animales, que refleja la creciente atención de los tribunales a su papel dentro de las relaciones familiares.
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El juzgado atribuyó a la madre la custodia de los perros, que permanecían en el domicilio familiar junto a la hija menor. A partir de ahí, estableció un sistema mixto: cada parte asumiría los gastos de los animales de su titularidad, pero en aquellos casos en los que los perros pertenecieran al padre y quedaran bajo el cuidado de la madre, este debería contribuir económicamente a su mantenimiento mediante una cantidad fija mensual.
Pero se los queda porque asi lo pidio ella.
"En este caso, el hecho de que los animales permanezcan en el entorno habitual —el domicilio donde reside la menor— resulta determinante para mantener su custodia en favor de la madre."
Veo que debe ser poco más que un perro