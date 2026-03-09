edición general
4 meneos
31 clics

Un hombre suma una petición de 50 años de cárcel por asesinar a dos mujeres en Málaga

Marco Romeo escondió el cadáver de su pareja en el falso muro de la vivienda que compartían tras apuñalarla en 2014 y en 2023 acuchilló hasta la muerte a su nueva novia.

| etiquetas: marco romeo , asesinato , mujer , málaga
3 1 5 K -4 actualidad
2 comentarios
3 1 5 K -4 actualidad
josde #1 josde
Vaya asesino, por fin le han pillado.
0 K 19

menéame