Un hombre suma una petición de 50 años de cárcel por asesinar a dos mujeres en Málaga
Marco Romeo escondió el cadáver de su pareja en el falso muro de la vivienda que compartían tras apuñalarla en 2014 y en 2023 acuchilló hasta la muerte a su nueva novia
|
etiquetas
:
doble asesinato
,
mujeres muertas
,
violencia machista
