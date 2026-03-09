edición general
Un hombre suma una petición de 50 años de cárcel por asesinar a dos mujeres en Málaga

Marco Romeo escondió el cadáver de su pareja en el falso muro de la vivienda que compartían tras apuñalarla en 2014 y en 2023 acuchilló hasta la muerte a su nueva novia

