Un hombre muere tras recibir un disparo cuando estaba en un balcón en Alicante

La Policía Nacional busca a los autores del tiroteo e investiga si la víctima falleció por una 'bala perdida'. La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 59 años que recibió un disparo este miércoles por la noche cuando se encontraba en el balcón de un domicilio del barrio del Pla en Alicante. Coincidiendo con el tiroteo se incendió en las inmediaciones un turismo, fuego que al parecer también guarda relación con el suceso mortal y está siendo investigado por la Policía.