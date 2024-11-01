·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12260
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
6062
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
5164
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
5823
clics
Siete actitudes que delatan a un imbécil: cómo la estupidez moderna se disfraza de lógica
5271
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
más votadas
515
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
465
ABC suspende “Jimmy Kimmel Live!” “indefinidamente” por comentarios sobre Charlie Kirk (ENG)
423
Rebelión en casi 50 colegios madrileños contra la prohibición de Ayuso de apoyar a Gaza: “Ahora va a haber más camisetas con sandías”
346
Cuando el PP llamaba genocidio a los ataques de Rusia en Ucrania sin haber dictamen de un tribunal internacional
563
La bajada a los infiernos de Ana Rosa Quintana: de reina de las mañanas a mínimos históricos de audiencia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
24
clics
Hombre mató a tres policías e hirió a otros dos en Pensilvania, EE. UU
Los oficiales estaban trabajando en una investigación por violencia doméstica en Codorus, condado de York, cuando el atacante les disparó. El agresor también murió.
|
etiquetas
:
tiroteo
,
policías
,
violencia doméstica
,
eeuu
3
1
0
K
53
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
53
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
karakol
Un jueves más en la tierra de los libres.
2
K
47
#1
ldoes
Los transexuales están desatados en EEUU
2
K
23
#4
maoma
por cosas como estas se cobra un plus de peligrosidad
0
K
12
#6
Malinke
No sé lo que represantarán esos oficiales para la comunidad, pero permitir que todo el mundo lleve armas no les facilita la tarea.
No sé realmente lo que permite Pensilvania, pero si se permiten comprar en otro estado, cualquiera las tiene en cualquier estado.
0
K
11
#7
Gry
#6
En resumen, después de leerlo por encima, solo necesitas licencia para armas cortas y para llevarlas ocultas.
en.m.wikipedia.org/wiki/Gun_laws_in_Pennsylvania
0
K
16
#5
PerritaPiloto
Un jueves como otro cualquiera.
0
K
9
#2
DayOfTheTentacle
"Las oraciones de 13 millones de habitantes de Pensilvania están con las víctimas, sus familias y la buena gente del condado de York en este día”
¿porqué habla en nombre de todos? ¿oraciones?
0
K
7
#8
Gadfly
Hombre
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No sé realmente lo que permite Pensilvania, pero si se permiten comprar en otro estado, cualquiera las tiene en cualquier estado.
en.m.wikipedia.org/wiki/Gun_laws_in_Pennsylvania
¿porqué habla en nombre de todos? ¿oraciones?