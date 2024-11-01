edición general
Hombre mató a tres policías e hirió a otros dos en Pensilvania, EE. UU

Hombre mató a tres policías e hirió a otros dos en Pensilvania, EE. UU

Los oficiales estaban trabajando en una investigación por violencia doméstica en Codorus, condado de York, cuando el atacante les disparó. El agresor también murió.

karakol #3 karakol
Un jueves más en la tierra de los libres.
#1 ldoes
Los transexuales están desatados en EEUU
#4 maoma
por cosas como estas se cobra un plus de peligrosidad
Malinke #6 Malinke
No sé lo que represantarán esos oficiales para la comunidad, pero permitir que todo el mundo lleve armas no les facilita la tarea.
No sé realmente lo que permite Pensilvania, pero si se permiten comprar en otro estado, cualquiera las tiene en cualquier estado.
Gry #7 Gry
#6 En resumen, después de leerlo por encima, solo necesitas licencia para armas cortas y para llevarlas ocultas.

#5 PerritaPiloto
Un jueves como otro cualquiera.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
"Las oraciones de 13 millones de habitantes de Pensilvania están con las víctimas, sus familias y la buena gente del condado de York en este día”

¿porqué habla en nombre de todos? ¿oraciones?
Gadfly #8 Gadfly
Hombre
