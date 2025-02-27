edición general
7 meneos
82 clics
El hombre que lleva 25 años viviendo en un crucero por 100.000 euros al año: “No puedo caminar en línea recta”

El hombre que lleva 25 años viviendo en un crucero por 100.000 euros al año: “No puedo caminar en línea recta”

Sin embargo, pasar más de 20 años en un crucero sin pisar casi tierra firme tiene sus consecuencias, pues a lo largo de estos años ha ido desarrollando el síndrome conocido como mal de desembarque. Se trata de un trastorno neurológico poco común que provoca una sensación persistente de balanceo, oscilación o movimiento después de haber estado expuesto a un entorno con movimiento constante, como un crucero, un avión, un tren o incluso largos viajes en automóvil.

| etiquetas: cruceros , vivir en un hotel , mal de desembarque
6 1 0 K 65 cultura
5 comentarios
6 1 0 K 65 cultura
#2 Pivorexico
En Madrid se conoce como el Mal de MAR ;

los mejores borrachos en Madrid
5 K 74
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 xD xD muy bien traido
0 K 20
angeloso #4 angeloso
Ahora tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiero hacer

Todo lo que no sea salir de un centro comercial rodeado de agua. Qué horror de vida :shit:
1 K 22
estemenda #1 estemenda
No los gana eh, los paga.
0 K 12
kreepie #5 kreepie
“No tengo hipoteca, no tengo que sacar la basura, no tengo que limpiar… Ahora tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiero hacer”,

O sea, que el secreto para vivir bien era irse a un crucero infinito... Y yo aquí jodido en tierra sin saberlo con la hipoteca, limpiando, trabajando...

Claro que sí, este señor que se permite pagar 100k anuales seguro que en tierra no se puede permitir un pisazo con un mayordomo que le saque la basura mientras él se emborracha.
0 K 11

menéame