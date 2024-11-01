·
Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
La Guardia Civil y la Policía Local acordonaron durante horas la vivienda del presunto autor ante la posibilidad de que estuviera armado dentro del inmueble.
actualidad
10 comentarios
#1
karakol
Según relatan algunos testigos, la víctima habría estacionado su vehículo, un Porsche Cayenne en un vado situado frente al piso donde reside el presunto autor de los disparos. Aunque fuentes vecinales indican que el sospechoso, que por el momento no ha sido detenido, aparca habitualmente en dicha zona reservada y habría bajado armado con una escopeta para recriminarle el conductor del Porsche haber aparcado allí

Que alguien se arruine la vida, varias vidas si contamos a los posibles…
Que alguien se arruine la vida, varias vidas si contamos a los posibles…
» ver todo el comentario
2
K
28
#2
honbu
#1
Eso es. Siempre hay que huir de este tipo de discusiones aunque muchas veces duela en el orgullo.
1
K
16
#5
incontinentiasuma
#1
Exacto; además, nunca ganas en estas discusiones. Yo tengo preparación en boxeo y muay thai, con lo que - en teoría - podría tomarme la justicia por mi mano, pero nunca lo he hecho por tres razones:
1. Mi hijo es un chaval que pasará a profesional del muay thai en los próximos meses. Le doy mucho la brasa con que no se meta en líos. No sería muy inteligente que supiera que yo sí lo hago.
2. No hay que subestimar a nadie. Cualquiera te puede complicar la vida en una pelea callejera.
3. Si "ganas" la pelea, ya puedes prepararte para la denuncia por lo penal.
Salvo que vea mi vida en peligro y no pueda salir corriendo, jamás me meteré en peleas; mucho menos por estas chorradas.
0
K
9
#8
aletmp
#5
o peor, que el otro por una mala caida o lo que sea se rompa el cuello o la espalda o vete a saber. Ahi ya te buscas la ruina
1
K
16
#6
repix
#1
Vamos, que estaba hasta los cojones de las faltas de respeto de pavo del coche para acomplejados.
1
K
9
#7
GeneWilder
#6
Debería primero haber convertido el engendro ese de coche en algo parecido a una lata de cocacola en un vertedero.
0
K
10
#10
kinnikuman
Viendo los últimos sucesos con armas me da por pensar que los controles o tests psicotécnicos para la licencia de armas son un despiporre. Hay mucha gente armada con problemas mentales.
1
K
19
#3
mariKarmo
Otro fusil de caza aislado.
1
K
18
#4
DDJ
"ante la posibilidad de que estuviera armado dentro del inmueble"
Wow la policía no es tonta
0
K
9
#9
MalvadoAspersor
Conductor de Porsche que estaciona habitualmente en vado ajeno.
No me da absolutamente ninguna pena.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
