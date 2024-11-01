Un hombre golpea a su perro en una plaza de Huelva y los vecinos actúan. Buscan identificar al agresor  

El Partido Animalista (PACMA) ha difundido a través de sus redes sociales un vídeo en el que se muestra cómo un hombre golpea a su perro en la Plaza Perlita de la capital onubense. En el vídeo puede verse a un hombre con un perro al que jala de la correa para acercarlo y seguidamente comienza a golpearlo con un objeto que lleva en la mano. Ante esta actitud un hombre que caminaba en ese momento por la calle decide que no puede quedarse callado viendo cómo pega al indefenso animal y se acerca increpándole su comportamiento con el...