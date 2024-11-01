Un hombre armado con un puñal y un revólver siembra el pánico en Reus amenazando a la gente por la calle

Momentos de máxima tensión los que este sábado por la noche se vivieron en el centro de Reus, concretamente en la plaça de les Oques. Era sobre las once y cuarto cuando un hombre se empezó a pasear por la zona con un arma blanca y una pistola en la mano mientras amenazaba a las personas que se encontraba por su camino.
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No dice si iba bajo los efectos de sustancias o alcohol.
ravell.es/156-revolver-aire-comprimido-co2
Aún así yo pondría comillas en el titular,’para evitar sensacionalismos, pero viendo el nombre del subtominio….
Si pones en el titular "revolver" sin indicar de alguna manera que era una réplica (por ejemplo, entrecomillándolo) estás siendo sensacionalista dando a entender que era un arma de fuego.
No dejes que la verdad te estropee un titular sensacionalista.
No obstante, este o los detonadores salvo que seas un experto, dan el pego por completo salvo a expertos muy avanzados. De hecho creo que se consideran armas de cuarta categoría, que las puedes tener en tu casa, pero con te las pillen encima la policía, se te cae el pelo.
www.leopard.es/revolvers-de-fogueo-detonadores-c-39
Y ojo a las réplicas de colección que aunque no tiren nada, también te pueden buscar un… » ver todo el comentario
Sí que puede. Y si te lo ponen delante de la cara, o eres muy experto o no lo distingues del real.
armerianassar.net/es/revolver-co2-45mm/2875-revolver-colt-peacemaker-4