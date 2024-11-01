Un hombre accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo recogida del suelo

Un hombre de 35 años vecino de un pueblo de Ourense accederá a una herencia millonaria tras demostrar que es hijo de un empresario fallecido en 2011, después de obtener una prueba de ADN de la saliva de su abuelo, recogida del suelo de una calle por un detective. Para obtener una prueba directa que acredite la paternidad, el hijo contrató a un bufete sevillano y a un despacho de detectives privados, que, tras realizar una serie de indagaciones, controles y seguimientos al presunto abuelo paterno, consiguieron obtener una muestra de saliva.