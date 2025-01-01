edición general
Un hombre de 75 años pide el divorcio a su mujer tras enamorarse de un avatar de IA

El hombre no sabía que la "chica" que hablaba con él era en realidad una máquina.

Es decir, que notó diferencia con las conversaciones con su mujer. :troll:
Menegrok, ¿esta noticia es real? :troll:
