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Un hombre de 63 años se convierte en la décima persona del mundo curada de VIH con células madre

Un hombre de 63 años se convierte en la décima persona del mundo curada de VIH con células madre

El hombre de 63 años se sometió al procedimiento y, tras cuatro años sin el tratamiento para el virus, sigue sin rastro detectable de él.

| etiquetas: vih , celulas madre , curado , décimo
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