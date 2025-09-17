Del Holocausto a Gaza: ¿Han fracasado la organizaciones internacionales?

Antes del Holocausto no existía la palabra genocidio. Fue utilizada por primera vez en 1944 por un jurista polaco de origen judío, Raphael Lemkin, que documentó las atrocidades del nazismo y participó en la preparación de los juicios de Nuremberg. Esos procesos sirvieron, a su vez, para sentar las bases de organizaciones como Naciones Unidas, creadas para garantizar la paz tras la Segunda Guerra Mundial (IIGM), amparadas por el lema "nunca más".