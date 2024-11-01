edición general
5 meneos
6 clics
Los hogares sin empleo tienen 34 puntos más de riesgo de pobreza infantil en España

Los hogares sin empleo tienen 34 puntos más de riesgo de pobreza infantil en España

El estudio revela que en España, los hogares donde ningún adulto trabaja tienen 34 puntos porcentuales más de probabilidad de pobreza infantil que la media

| etiquetas: pobreza , infancia , desempleo , desigualdad , españa , funcas
4 1 0 K 33 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 33 actualidad
Garbns #1 Garbns *
y el agua moja han dicho en el mismo estudio...
6 K 66
#2 gplus
#1 Totalmente, parece evidente, pero los datos del estudio muestran justo como las percepciones cambian en la practica cotidiana. Me parecio interesante compartirlo
0 K 6

menéame