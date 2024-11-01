edición general
20 meneos
24 clics
"Hizo bien en eliminarlos": la televisión israelí celebra sin escrúpulos el asesinato de 247 periodistas palestinos en Gaza

"Hizo bien en eliminarlos": la televisión israelí celebra sin escrúpulos el asesinato de 247 periodistas palestinos en Gaza

"Hizo bien en eliminarlos". De esta manera, sin ningún tipo de escrúpulos, la televisión israelí se muestra feliz por el asesinato de Israel a los periodistas que relatan el horror de Gaza. Las televisiones de Israel omiten la realidad de lo que está pasando en Gaza: la aniquilación de todo un pueblo, donde se ha declarado oficialmente la situación de hambruna. Es más, muchos programas muestran historias que humanizan a los soldados.

| etiquetas: israel , genocidas , genozicio , gaza , palestina , asesinatos , periodistas
16 4 2 K 180 actualidad
2 comentarios
16 4 2 K 180 actualidad
A.more #1 A.more
Quien los eliminará a ellos si haría bien a la humanidad
0 K 8

menéame