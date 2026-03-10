edición general
HITO: Científicos clonaron el cerebro de una mosca con más de 125.000 neuronas y lo cargaron a un simulador digital

El experimento logró reproducir más de 125.000 neuronas y millones de conexiones sinápticas para controlar el movimiento de un insecto virtual dentro de una computadora

| etiquetas: hito , clonación , cerebro , mente , alma , simulación
2 comentarios
#1 NireeN
Imagino que no dejaba de darse golpes contra la pantalla.
pitercio #2 pitercio *
El objetivo es poder clonar tol seso y el mojo. Y con eso ya te puedes codificar y viajar retransmitido a la velocidad de la luz. Sí, convertido en un ser de luz, como una aparición de la virgen o así.
