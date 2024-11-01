edición general
3 meneos
48 clics
Histórico en móviles: los videojuegos ya no lideran el gasto... y la culpa es de ChatGPT

Histórico en móviles: los videojuegos ya no lideran el gasto... y la culpa es de ChatGPT

En 2025 se ha producido un hito histórico en los mercados de aplicaciones móviles, ya que por primera vez los usuarios han gastado más dinero en aplicaciones que en juegos gracias al impulso de la inteligencia artificial generativa. Así se deduce del informe 'State of Mobile 2026' de SensorTower, que revela que la tendencia ya se había observado en algunos mercados específicos, como en Estados Unidos, pero ha terminado globalizándose durante el año pasado. Concretamente, los consumidores han gastado 85.600 millones de dólares (unos 72.900 ....

| etiquetas: histórico , móviles , videojuegos , liderar , gasto , chatgpt , culpa
2 1 0 K 28 tecnología
3 comentarios
2 1 0 K 28 tecnología
Bourée #1 Bourée *
envíos posiblemente similares

Billy Bob Thornton culpa a los videojuegos de la mala calidad del cine

El presidente de Francia culpa a los videojuegos de la violencia en las protestas

El alcalde de Liberty City culpa a los videojuegos de los altos índices de criminalidad de la ciudad

Desde el Partido Republicano culpan a los videojuegos de los tiroteos en El Paso y Ohio

Los niños quieren matar chulos y prostitutas por culpa de los videojuegos

China culpa a los videojuegos de drogadicciones y embarazos adolescentes

Si tu hijo está loco, no le eches la culpa a los videojuegos
0 K 12
#2 Eukherio
Concretamente, los consumidores han gastado 85.600 millones de dólares (unos 72.900 millones de euros) en aplicaciones en 2025, un aumento del 21% respecto a 2024. En el caso de los juegos, su evolución se ha mantenido en comparación al año pasado, con un gasto de 81.800 millones de dólares (unos 69.700 millones de euros), un 1% más.

El informe ha detallado que este cambio de tendencia ha sido motivado por la integración de la IA generativa, que ha liderado el crecimiento

…   » ver todo el comentario
0 K 8
#3 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
La serpiente del Nokia molaba mazo.
0 K 8

menéame