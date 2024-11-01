Histórico en móviles: los videojuegos ya no lideran el gasto... y la culpa es de ChatGPT

En 2025 se ha producido un hito histórico en los mercados de aplicaciones móviles, ya que por primera vez los usuarios han gastado más dinero en aplicaciones que en juegos gracias al impulso de la inteligencia artificial generativa. Así se deduce del informe 'State of Mobile 2026' de SensorTower, que revela que la tendencia ya se había observado en algunos mercados específicos, como en Estados Unidos, pero ha terminado globalizándose durante el año pasado. Concretamente, los consumidores han gastado 85.600 millones de dólares (unos 72.900 ....
El informe ha detallado que este cambio de tendencia ha sido motivado por la integración de la IA generativa, que ha liderado el crecimiento
