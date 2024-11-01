·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10919
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11490
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
7548
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
5403
clics
Nunca más ¿para todos?
5068
clics
La Vuelta (viñeta)
más votadas
443
Sánchez anuncia una ley para imponer el embargo de armas a Israel
474
La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos
464
Nunca más ¿para todos?
361
Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel
506
"Antes me miraban raro y ahora me llaman hijo de puta": El Gran Wyoming, sobre cómo ha calado el discurso del odio en la sociedad española
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
16
clics
El histórico informe "The Limits to Growth" vuelve a ser noticia tras nuevos estudios que confirman sus predicciones medioambientales y económicas
El histórico informe "The Limits to Growth" vuelve a ser noticia tras nuevos estudios que confirman sus predicciones medioambientales y económicas.
|
etiquetas
:
los límites del crecimiento
,
1972
3
1
0
K
34
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
34
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
duende
Esta es la pinta de nuestro futuro, según ese trabajo
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente