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La histórica condena en Francia contra Lafarge, la gran empresa cementera culpable de fomentar el terrorismo internacional

La histórica condena en Francia contra Lafarge, la gran empresa cementera culpable de fomentar el terrorismo internacional

La histórica condena en Francia de una de sus empresas más importantes sacude el mundo de las transnacionales y podría cambiar la manera en que operan en zonas de conflicto. La semana pasada, la cementera Lafarge fue declarada culpable de pagar millones de dólares en sobornos a grupos yihadistas, incluido el autodenominado Estado Islámico (EI), para mantener su negocio en Siria durante la guerra civil.

| etiquetas: lafarge , francia , terrorismo , condena
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4 comentarios
18 4 0 K 142 actualidad
pepel #1 pepel *
Soborno,... que pocas veces veo esta palabra en los juzgados.
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#3 Poll
#1 Si de por medio está la administración pública, el delito se llama cohecho.
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Cuñado #2 Cuñado
El elefante en la habitación. Todos los medios hablan de quienes pegan los tiros, algunos de los que los reciben, pero ninguno de quién paga las balas.
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menéame