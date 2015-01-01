Historias para no dormir

Uno de los problemas cuando hablas de la administración Trump con gente que no son enfermos de la política es que es fácil acabar pareciendo un loco. El presidente y su corte están haciendo una cantidad tal de cosas escandalosas, absurdas, semi- autoritarias o incompetentes (o una combinación de estos adjetivos) con un volumen y frecuencia tales que si intentas explicarlo todo acabas pareciendo un señor de esos de gorritos de papel de plata y mirada un poco demasiado intensa.