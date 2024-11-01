edición general
Historias Innecesarias: Pseudociencias y Dioxido de Cloro

Historias Innecesarias: Pseudociencias y Dioxido de Cloro  

Hoy vamos a sumergirnos en el océano de las pseudociencias y vamos a ver por qué es importante comprobar la evidencia que hay detrás de una supuesta afirmación. Además: Jim Humble, su iglesia y su "suplemento mineral milagroso" que cura prácticamente TODO.

cultura
7 comentarios
crob
Vídeo que expone bien a necesidad de investigaciones.
Hace un buen trabajo en trazar el origen de el MMS y su creador mesiánico

insulabarataria
#5 no sé quien el Willy el niño y por qué estás tan obsesionado con él. Yo conozco a Billy, el del Oeste.
Sí, Paqui, ya sabemos que miles de médicos beben lejía, y que la lejía nos sacó de la pandemia del covid. Por eso en todos los hospitales están dando lejía, y también ponen vacunas de lejía, por haber tenido tanto éxito...
Si me hicieras caso alguna vez, Paqui, y abrieras un libro, no te pasarían esas cosas.

insulabarataria
#5 por cierto, Paqui, ¿sabes quien tiene una buena reputación? el presidente del gobierno de España, así que, ya sabes, Paqui, a hacerle caso en lo que te diga. #Paquidermo33

insulabarataria
Creo que ya no quedan muchos bebelejías en meneame (activos). Llegaron en tromba en pandemia y huyeron al ver que les dábamos estopa.

Jointhouse_Blues
#2 Pero tenemos a otros gobernando eeuu. :-/

insulabarataria
#3 de aquellos polvos, estos lodos

Cincocuatrotres
#2 quieres decir que a todos los que hacían un comentario a favor les baneabas,a mí me has baneadado muchas veces por citar a gente de reputada cualificación que tenían opiniones a favor o por contar que hay mogollones de médicos que utilizan el CDS, que seria de la pobre gente que entraba en comisaría y se encontraba con Willy el niño, ese psicópata que amparado por el estado hostiaba a la gente sin piedad, lo podía hacer a placer, tenía poder, en Meneame ha sido algo parecido, sabemos lo que es meneame.


