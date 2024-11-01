Historias Innecesarias: Pseudociencias y Dioxido de Cloro  

Hoy vamos a sumergirnos en el océano de las pseudociencias y vamos a ver por qué es importante comprobar la evidencia que hay detrás de una supuesta afirmación. Además: Jim Humble, su iglesia y su "suplemento mineral milagroso" que cura prácticamente TODO.
| etiquetas: dióxido cloro , mms , estafa , pseudociencia , jim humble , historia
Hace un buen trabajo en trazar el origen de el MMS y su creador mesiánico
Sí, Paqui, ya sabemos que miles de médicos beben lejía, y que la lejía nos sacó de la pandemia del covid. Por eso en todos los hospitales están dando lejía, y también ponen vacunas de lejía, por haber tenido tanto éxito...
Si me hicieras caso alguna vez, Paqui, y abrieras un libro, no te pasarían esas cosas.