Una historia de la piña [Eng]

Las piñas amarillas comunes fueron en su día tan preciadas que se alquilaban para exhibirlas en cenas, pero siglos de innovación las convirtieron en algo habitual. Una breve historia del ascenso a la fama de la piña. Barcos de vapor, latas y refrigeradores: cómo la piña pasó de ser un producto aristocrático a uno común y corriente.El gran abaratamiento de la piña en el siglo XX. El progreso y los usos del lujo. En 2020, un peculiar producto alimenticio llegó a los estantes de los supermercados norteamericanos, cortesía de la empresa agroaliment