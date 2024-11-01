edición general
18 meneos
225 clics

La historia perdida: los mayas no eran lo que nos contaron

La selva que se creía vacía albergaba 16 millones de mayas, más que en Italia durante el Imperio romano. Nuevas evidencias cuestionan la historia de su colapso. Durante décadas, los antiguos mayas fueron retratados como un misterio enterrado en la selva: una civilización que durante mucho tiempo fue presentada como si hubiera desaparecido misteriosamente. Pero esa imagen tradicional está siendo reescrita. Lo que antes se pensaba como un eclipse abrupto está siendo reemplazado por una narrativa más compleja y fascinante sobre resiliencia

| etiquetas: historia , los mayas , no fueron , contaron
15 3 0 K 195 ciencia
1 comentarios
15 3 0 K 195 ciencia
Magog #1 Magog
No eran lo que nos contaron porque los datos eran incorrectos
Esos titulares siempre tienen una pinta y la noticia otra...
2 K 31

menéame