La historia de Keter en Zaragoza, la fábrica que nació de un fregona y acabó en manos israelíes

En la Zaragoza de finales de los años cincuenta, un ingeniero aeronáutico llamado Manuel Jalón Corominas puso en marcha una pequeña empresa que acabaría cambiando la vida cotidiana de millones de hogares. Su nombre era Manufacturas Rodex SA y en sus talleres se dio forma a uno de los inventos españoles más universales: la fregona. En ese negocio primigenio tiene su origen la fábrica que hoy está en manos del grupo Ketel, una multinacional de origen israelí que ha decidido cerrar la planta, lo que podría conllevar el despido de hasta 105 trabaja