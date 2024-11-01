La historia de Idir Tiguit: de llegar en patera a Lanzarote con 16 años a la superación por labrar su futuro

Idir Tiguit (Zagora, 2007) llegó en patera a Lanzarote el 14 de octubre de 2023 con tan solo 16 años junto a 54 personas más. Lo hizo en la zona de Las Caletas tras una travesía desde el Sáhara Occidental sin ningún miembro de su familia, estaba solo en un nuevo país sin saber hablar español pero con unas ganas inmensas de cumplir sus sueños y lograr una vida mejor.