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La historia de Idir Tiguit: de llegar en patera a Lanzarote con 16 años a la superación por labrar su futuro

La historia de Idir Tiguit: de llegar en patera a Lanzarote con 16 años a la superación por labrar su futuro

Idir Tiguit (Zagora, 2007) llegó en patera a Lanzarote el 14 de octubre de 2023 con tan solo 16 años junto a 54 personas más. Lo hizo en la zona de Las Caletas tras una travesía desde el Sáhara Occidental sin ningún miembro de su familia, estaba solo en un nuevo país sin saber hablar español pero con unas ganas inmensas de cumplir sus sueños y lograr una vida mejor.

| etiquetas: canarias , lanzarote , inmigración , pateras , idir tiguit
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7 comentarios
8 0 0 K 98 actualidad
#1 surco
Pues ole Idir. Idires no sobran en ninguna parte
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#3 surco
Pues hombre tío, de momento buscarse la vida currando, aprender el idioma, formarse en un grado medio, currar de traductor y tener claro que quiere montar una empresa de aluminio. Ya te digo yo que con esa actitud no va a irle mal.
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rogerius #4 rogerius *
#3 Eso es precisamente lo que las derechas no quieren. Que puedan dejar de ser esclavos con ese pantone demasiado oscuro en la piel. Ya tienen a uno en el partido para disimular y con ese les basta.
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calde #2 calde
Y... qué es lo que ha conseguido? (sí, me queda claro que ahora trabaja aquí, pero no dicen nada de cómo)
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placeres #5 placeres
#2 Negocio de aluminio... En lanzarote solo puede significar que fabrica-corta ventanas-cerramientos a medida en un taller. no es un mal trabajo.
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calde #6 calde
#5 pues no me dice mucho. ha montado su empresa? o es un obrero más en las obras? en cualquier obra vas a ver una gran mayoría de inmigrantes, no es ninguna novedad.

La realidad es que el artículo no cuenta nada de sus logros, me parece un mal artículo.
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placeres #7 placeres
#6 Creo que no pillastes lo importante, se reunió con la Reina, lo ha logrado en la vida. /s

En otras palabras un MENA, que entró en una patera y ahora nos lo venden como una historia bonita de esperanza. los detalles como que la familia sabía donde estaba, que le hemos pagado 2 años de servicios, que es un emigrante económico que entro "a la fuerza" mejor dejarlo para otro día.

No tengo nada contra este chico, pero eso de dar a casos de migración irregular mediante pateras, en vez de una ya formalizada pues me sigue sin gustar y eso que he trabajado en el tema.
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menéame