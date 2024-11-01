La historia de Idir Tiguit: de llegar en patera a Lanzarote con 16 años a la superación por labrar su futuro

Idir Tiguit (Zagora, 2007) llegó en patera a Lanzarote el 14 de octubre de 2023 con tan solo 16 años junto a 54 personas más. Lo hizo en la zona de Las Caletas tras una travesía desde el Sáhara Occidental sin ningún miembro de su familia, estaba solo en un nuevo país sin saber hablar español pero con unas ganas inmensas de cumplir sus sueños y lograr una vida mejor.
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La realidad es que el artículo no cuenta nada de sus logros, me parece un mal artículo.
En otras palabras un MENA, que entró en una patera y ahora nos lo venden como una historia bonita de esperanza. los detalles como que la familia sabía donde estaba, que le hemos pagado 2 años de servicios, que es un emigrante económico que entro "a la fuerza" mejor dejarlo para otro día.
No tengo nada contra este chico, pero eso de dar a casos de migración irregular mediante pateras, en vez de una ya formalizada pues me sigue sin gustar y eso que he trabajado en el tema.