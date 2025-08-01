La historia del gigante islandés Jóhann Kristinn Pétursson (ENG)  

Jóhann Kristinn Pétursson, más conocido como “El gigante vikingo”, fue un artista de circo y actor islandés que vivió entre 1913 y 1984. Su notable altura y personalidad afable lo convirtieron en una figura célebre en el mundo de los espectáculos secundarios y el entretenimiento. A los 20 años, medía 2,34 metros . Esta altura, si bien le dio fama posteriormente, también presentó desafíos. A pesar de ser físicamente fuerte en su adolescencia, se dice que comenzó a experimentar dificultades para caminar a medida que crecía.
| etiquetas: historia , gigante , islandia , jóhann kristinn pétursson