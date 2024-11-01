Una historia de frontera. Charieto, el veterano franco que murió defendiendo el imperio

La historia de Charieto nos llega gracias a los escritos de Amiano Marcelino y Zósimo. Es probable que Charieto comenzara su vida como un saqueador bárbaro. Sin embargo, en algún momento, se estableció en Tréveris y se unió a las unidades romanas que apoyaron la usurpación de Magnencio entre los años 350 y 353. Después de la derrota de Magnencio en el 353 y el fin de una sangrienta guerra civil de tres años, la situación en el limes del Rin era catastrófica.