La historia y evolución de la saga "Tales Of" recogida en "Abismos y Sinfonías"

Se publica "Abismos y Sinfonías", un recorrido informativo por las tres décadas de historia de la franquicia Tales Of. La obra documenta la evolución de la saga desde sus orígenes en Super Nintendo, recopilando detalles de desarrollo, tramas y las conexiones culturales que han definido a estos JRPG hasta la actualidad. Una pieza de consulta para contextualizar el legado de Namco en la industria.
Del Baten Kaitos tenía un CD con algunas canciones que regalaron con la Nintendo Acción, y las escuchaba en bucle, me flipaba (y me flipa) la musica de ese juego. Del Tales, no sabía nada de nada, no lo había visto NUNCA, ni nada similar al mismo.
Así que la opción era obvia: pillar el Baten Kaitos.
Elegí el Tales, no recuerdo bien por qué. No tengo claro qué me pasó en ese último… » ver todo el comentario
Fuimos al Continente a comprar un juego de la N64, yo quería el Pokémon Stadium pero mi hermano pequeño pilló un berrinche de la hostia porque quería el Kirby 64 (él no tenía ni 5 años y no sabía quién era Kirby, y yo sólo lo conocía del Smash ) y al final mi madre nos pilló el Kirby.
Ché pues, mi Kirby favorito lol Cómo lo gozé. Parece que tengo una flor en el culo con los juegos jaja
Algo similar pasó con el Xenoblade Chronicles, me lo descargué pirata en esto que te pones a bajar mil juegos en tu recién pirateada Wii. Madre mía, y fue de chiripa lol