La historia y evolución de la saga "Tales Of" recogida en "Abismos y Sinfonías"

Se publica "Abismos y Sinfonías", un recorrido informativo por las tres décadas de historia de la franquicia Tales Of. La obra documenta la evolución de la saga desde sus orígenes en Super Nintendo, recopilando detalles de desarrollo, tramas y las conexiones culturales que han definido a estos JRPG hasta la actualidad. Una pieza de consulta para contextualizar el legado de Namco en la industria.