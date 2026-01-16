·
La historia de Emiliano Cadierno, el asturiano deportado a uno de los campos nazis más grandes de Alemania
Juzgado y absuelto en consejo de guerra, ingresó en Buchenwald como el priosionero número 81.100 y finalmente fue liberado el 16 de abril de 1945
|
etiquetas
:
emiliano cadierno
,
asturias
,
nazi
,
extrema derecha
,
campo de concentración
actualidad
#1
cybermouse
¿Fue juzgado en consejo de guerra despues de ser liberado?
