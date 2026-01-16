edición general
La historia de Emiliano Cadierno, el asturiano deportado a uno de los campos nazis más grandes de Alemania

Juzgado y absuelto en consejo de guerra, ingresó en Buchenwald como el priosionero número 81.100 y finalmente fue liberado el 16 de abril de 1945

emiliano cadierno , asturias , nazi , extrema derecha , campo de concentración
#1 cybermouse
¿Fue juzgado en consejo de guerra despues de ser liberado? o_o
