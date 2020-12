Historia de dos portapapeles (en Linux)

En muchos aspectos, Linux, es diferente a otros sistemas operativos como Windows o Mac. Uno de estos aspectos son los portapapeles. Si, ni yo me he equivocado al escribir, ni tu has leído mal, he escrito portapapeles, en plural. Es muy probable, que ya te hayas dado cuenta, o que simplemente hayas observado un extraño comportamiento con lo que copias o pegas al portapapeles. Y es que en Linux hay dos portapapeles, dos portapapeles distintos. Es decir, que dependiendo de como copies irá a un portapapeles u otro.