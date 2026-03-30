Historia de Diego García

Durante la guerra en curso contra el régimen de los ayatolás iraníes ha llamado la atención sobre una isla del océano Índico llamada Diego García. ¿A qué se debe ese nombre en un lugar tan exótico? Diego García de Moguer era un avezado aventurero y navegante de los muchos que produjo la expanión europea más allá de España y su vida se cruzó con la de Sebastián Caboto, al que acusaba de explorar el Río de la Plata con una licencia real que en realidad estaba falsificada.