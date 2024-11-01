La historia de Bleda, el hermano mayor de Atila, con quien compartía el trono de los hunos hasta que acabó con él

Atila y su hermano mayor, Bleda, eran sobrinos de Rugila, rey de los hunos, que les legó el trono al fallecer sin descendencia. Ambos continuaron su política de expansión hacia occidente, que había obligado a Teodosio II, titular del Imperio Romano de Oriente, a pagar un tributo para que no atacasen Constantinopla. El choque entre ambos pueblos llegó, sin embargo, y se impusieron los hunos, que endurecieron sus condiciones pese a que no fueron capaces de conquistar la capital, Finalmente, Atila asesinó a su hermano y quedó como único monarca.