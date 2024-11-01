La Historia de Avid Arad y Marvel: el origen del cine de superhéroes  

Avi Arad es una de las figuras más importantes (y menos comprendidas) de la historia de Marvel. Antes del UCM, antes de Kevin Feige y mucho antes de que Marvel dominara Hollywood, fue uno de los productores clave que ayudó a salvar la compañía tras su bancarrota y a llevar sus personajes al cine. En este documental analizamos la historia completa de Avi Arad y Marvel, desde los años 90 hasta la llegada de Disney, repasando cómo se gestó el cine de superhéroes moderno a través de éxitos como Blade, X-Men y Spider-Man, y también a través de error