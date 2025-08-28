La histeria antirrusa no prende en las Fuerzas Armadas españolas

La tropa y marinería española enfrenta una crisis estructural marcada por precariedad económica, las deserciones y corrupción. La falta de apoyo social y la presión por cumplir estándares OTAN generan un ambiente de preocupación. En 2024, 5.719 soldados desertaron, mientras solo se cubrieron 4.086 plazas. Los sueldos son bajos, con un soldado raso ganando 1.096€ brutos/mes, y el 46% de los militares destina más del 45% de su salario al alquiler. Las Fuerzas Armadas españolas viven de manera paralela a la escalada belicista y a la imagen
Serán bajas voluntarias
noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-1985.l2t6.html
si existe la desercion en un ejercito profesional.
Cuando entras en el ejercito o la armada, firmas un contrato inicial, y luego vas ampliando contratos hasta firmar el último que te vincula hasta que cumples los 45 años. Si no has conseguido ser militar de carrera, te vas a la calle. Hay gente que durante el contrato inicial ve que la vida militar no es lo suyo, y cuando cumple el contrato deja de ser militar. Pero eso no es una desercion.
"La tropa se queja de los sueldos bajos, la falta de incentivos y la ausencia de ayidas: un soldado raso sin complementos cobra 1.096€ brutos/mes, y con complementos llega a 1.183€, cifras muy por debajo de la media europea. El 46% de los militares destina más del 45% de su salario al alquiler en zonas urbanas, superando el límite recomendado del 30%; y sólo el 16.5% recibe compensación por… » ver todo el comentario
Pocas deserciones me parecen, que se den con un canto en los dientes por tener soldados.
Lo que no quiere decir que los sueldos estén bien, pero el artículo no hay por donde cogerlo.
San Google nos dice:
"El sueldo de un funcionario del grupo C2 en España varía entre aproximadamente 1.000 y 1.600 euros brutos mensuales, dependiendo del organismo (Administración General del Estado, autonómica o local), la experiencia (trienios) y el complemento de destino. Un Auxiliar Administrativo recién incorporado en la Administración del Estado puede ganar alrededor de 1.000 euros, mientras que en otras administraciones puede ser superior, superando los 1.200 euros con algunos trienios"
"El ejército ha mantenido una línea clara desde el 39 en que Franco ganó la guerra. No ha cambiado nada, es una organización fascista, nada democrática y sin ningún respeto por el sistema parlamentario. Fíjate en la firma de los 200 generales blogs.publico.es/dominiopublico/26334/los-generales-firmantes-del-mani han… » ver todo el comentario