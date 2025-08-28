La histeria antirrusa no prende en las Fuerzas Armadas españolas

La tropa y marinería española enfrenta una crisis estructural marcada por precariedad económica, las deserciones y corrupción. La falta de apoyo social y la presión por cumplir estándares OTAN generan un ambiente de preocupación. En 2024, 5.719 soldados desertaron, mientras solo se cubrieron 4.086 plazas. Los sueldos son bajos, con un soldado raso ganando 1.096€ brutos/mes, y el 46% de los militares destina más del 45% de su salario al alquiler. Las Fuerzas Armadas españolas viven de manera paralela a la escalada belicista y a la imagen