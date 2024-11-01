Las hipotecas siempre fueron la llave para acceder a un hogar. Ahora lo son para otra cosa: especular con la vivienda

El informe de Asufin es solo eso, un informe con sus sesgos y limitaciones elaborado en base a una encuesta con 1.301 entrevistados y datos de diferentes fuentes oficiales, pero aún así ofrece una 'foto' interesante. Y una conclusión rotunda: entre quienes acuden al banco en busca de financiación con la que comprarse una vivienda, hay mucha más gente con mentalidad inversora que familias detrás de un hogar en el que instalarse.