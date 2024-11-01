edición general
Las hipotecas siempre fueron la llave para acceder a un hogar. Ahora lo son para otra cosa: especular con la vivienda

El informe de Asufin es solo eso, un informe con sus sesgos y limitaciones elaborado en base a una encuesta con 1.301 entrevistados y datos de diferentes fuentes oficiales, pero aún así ofrece una 'foto' interesante. Y una conclusión rotunda: entre quienes acuden al banco en busca de financiación con la que comprarse una vivienda, hay mucha más gente con mentalidad inversora que familias detrás de un hogar en el que instalarse.

#4
#3 love que pasa es que no es una mayoría, hay más propietarios que no propietarios y los que tienen una casa (solo una) nunca ven que el valor de esa casa es irrelevante porque no la pueden vender y quedarse sin ella.

Vamos, que si el gobierno pudiera bajar el precio de todas las viviendas un 50% y se hiciera un referendum, saldría no seguro.
#5
#4 Es absurdo hablar de votar cuando ni tan si quiera se toman medidas que podrian aplicarse mañana.
#1
El negocio sobre la necesidad. Que podria salir mal.
#2
#1 pues según para quien
#3
#2 Si siempre hay alguien que cree que las prioridad por acumular riqueza de una minoria puede cimentarse en robar en las necesidades basicas a una mayoria.
