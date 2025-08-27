Las hipotecas se disparan a máximos de 14 años por la escasez de vivienda y la bajada del euríbor

El mercado hipotecario español ha cerrado el primer semestre de 2025 con un volumen de operaciones no visto en mucho tiempo. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y junio de este año se firmaron un total de 243.257 préstamos para la compra de vivienda, lo que supone un 25% más respecto al mismo periodo de 2024 y la cifra más alta desde la primera mitad de 2011, cuando el mercado todavía vivía la burbuja de la resaca inmobiliaria que había estallado tres años antes. Si se analiza s