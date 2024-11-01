·
16

27
clics
Hipocresía en el mundo del periodismo deportivo respecto a Palestina
Las víctimas de Ucrania merecen parar los eventos deportivos.....las víctimas de Palestina NO.
palestina deporte
14
2
0
K
174
actualidad
8 comentarios
#2
Ihzan
La pregunta no es esa. La pregunta es ¿por que el COI sanciona a Rusia y Bielorrusia y no a los demas sitios donde hay conflictos?
3
K
41
#4
Cntrl
#2
Apostaría que es porque los otros probablemente no ganarían medallas olímpicas que les permitieran hacer publicidad de su régimen
0
K
6
#7
tul
#2
porque son una putitas sin moral ni conciencia y solo hacen lo que les ordenan los repartidores de dinero publico
0
K
13
#8
Aergon
#2
El titúlo sugiere que hay víctimas de primera y de segunda categoría pero no te dejes engañar. Lo que hay son verdugos de primera categoría como los yankees y los sionazis y luego estamos todos los demás.
0
K
11
#6
pepel
Locutores, comentaristas (alguno de ellos exciclistas resentidos) periodistas deportivos, llegan a ser vomitivos, y a cuentagotas se van sumando a dar valor a las protestas colocándose en el lado correcto de la repulsa; espero la respuesta de Asturias.
0
K
19
#1
ombresaco
relacionada:
www.meneame.net/story/israel-rusia-no-deporte-pone-perfil-ante-ofensiv
1
K
18
#5
Sacapuntas
Los valores deportivos están sobrevalorados (valga la redundancia). Es mucho mejor vender el alma al diablo. ¡Qué cojones! ¡Carpe diem y que den ejemplo otros!
0
K
10
#3
Cntrl
Será que unas cuadruplican las otras
0
K
6
