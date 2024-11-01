edición general
Hipocresía en el mundo del periodismo deportivo respecto a Palestina

Las víctimas de Ucrania merecen parar los eventos deportivos.....las víctimas de Palestina NO.

Ihzan #2 Ihzan
La pregunta no es esa. La pregunta es ¿por que el COI sanciona a Rusia y Bielorrusia y no a los demas sitios donde hay conflictos?
#4 Cntrl
#2 Apostaría que es porque los otros probablemente no ganarían medallas olímpicas que les permitieran hacer publicidad de su régimen
tul #7 tul
#2 porque son una putitas sin moral ni conciencia y solo hacen lo que les ordenan los repartidores de dinero publico
Aergon #8 Aergon
#2 El titúlo sugiere que hay víctimas de primera y de segunda categoría pero no te dejes engañar. Lo que hay son verdugos de primera categoría como los yankees y los sionazis y luego estamos todos los demás.
pepel #6 pepel
Locutores, comentaristas (alguno de ellos exciclistas resentidos) periodistas deportivos, llegan a ser vomitivos, y a cuentagotas se van sumando a dar valor a las protestas colocándose en el lado correcto de la repulsa; espero la respuesta de Asturias.
#5 Sacapuntas
Los valores deportivos están sobrevalorados (valga la redundancia). Es mucho mejor vender el alma al diablo. ¡Qué cojones! ¡Carpe diem y que den ejemplo otros!
#3 Cntrl
Será que unas cuadruplican las otras
