Hilo; Carmen Calvo: "Es difícil entender cómo se nos desploma tanto electorado...

No han derogado la reforma laboral ni la ley mordaza. No han regulado los precios de los alquileres, le han regalado Bankia a La Caixa, el precio de luz sigue subiendo. Han rescatado las autopistas de Florentino Pérez mientras ponen peajes en las carreteras. Pero no lo entienden. Las colas del hambre cada vez más largas. Millones de personas sin el ingreso mínimo vital porque es una maraña burocrática, los empresarios aprovechen los ERTE para despedir y los jóvenes tienen una tasa de paro del 40%. Y vais a Madrid con un candidato que no...