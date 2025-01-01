Hildegarda de Bingen, la santa que además de describir por primera vez el orgasmo femenino inventó la fórmula de la cerveza que se bebe hoy día

Decía Platón que quien inventó la cerveza fue un hombre sabio. Se equivocaba. En realidad, fue una mujer. Una persona sabia, sí, pero mujer. Las mujeres no solo son responsables del descubrimiento, sino que sus aportaciones a lo largo de la historia cervecera han sido cruciales en su desarrollo para concebirla tal y como lo hacemos hoy en día.
Lo sé. Solo hizo cosas científicas que se tomarían como base para ulteriores cosas científicas que llevarían finalmente al wifi. Pero era muy largo de decir y no me acordaba del nombre. Que todo hay que explicarlo.
Dudo mucho que si la cerveza la inventaron las mujeres y solo ellas tenían acceso a su proceso de fabricación, como afirma el artículo, Platón no lo supiera. Sensacionalista.