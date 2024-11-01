Los hijos del secretario de Comercio Howard Lutnick, podrían ganar enormes cantidades de dinero tras el fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles [ENG]

Los hijos del secretario de Comercio Howard Lutnick, Brandon y Kyle Lutnick, que dirigen la empresa matriz de la firma de servicios financieros Cantor Fitzgerald, podrían beneficiarse económicamente del fallo del Tribunal Supremo del viernes que anuló la mayor parte de los amplios aranceles de emergencia impuestos por el presidente Donald Trump, una decisión que abre la puerta a reclamar la devolución de los aranceles ya pagados.
Amigo de Epstein también
Lutnick, secretario de Comercio, seguía haciendo negocios con Jeffrey Epstein años después de afirmar que había cortado la relación
Ojalá junto con el impeachment a Trump al perder los Republicanos las midterms en noviembre.
Y aunque imposible prácticamente, si hubiera un desplome electoral masivo de los republicanos, y todos los estados disputables cayeran a favor de los opositores, podríamos hasta ver a Trump destituido antes de acabar la legislatura.
No habría palomitas suficientes.
"Lutnick fue anteriormente CEO de Cantor Fitzgerald antes de dimitir para convertirse en Secretario de Comercio. Tras la salida de su padre, Brandon y Kyle Lutnick ocupan ahora cargos de alta dirección en Cantor Fitzgerald y en su empresa matriz."
"Cantor Fitzgerald & Co. afirma que tiene la capacidad de comprar los derechos a cientos de millones de dólares en posibles reembolsos de empresas que han pagado los
