Los hijos del secretario de Comercio Howard Lutnick, podrían ganar enormes cantidades de dinero tras el fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles [ENG]

Los hijos del secretario de Comercio Howard Lutnick, Brandon y Kyle Lutnick, que dirigen la empresa matriz de la firma de servicios financieros Cantor Fitzgerald, podrían beneficiarse económicamente del fallo del Tribunal Supremo del viernes que anuló la mayor parte de los amplios aranceles de emergencia impuestos por el presidente Donald Trump, una decisión que abre la puerta a reclamar la devolución de los aranceles ya pagados.