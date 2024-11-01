Hijos y nietos de franquistas que denuncian en público sus crímenes: "Me moriré tranquilo con mi conciencia"

“Como yo hay muchos más en España, hijos de comisarios que fueron jefes de la Brigada Político Social durante aquellos años, pero mirar para atrás puede ser incómodo o violento”, apunta Tomás. En su línea, Loreto Urraca habla del desconocimiento y del silencio reproducido de generación en generación como “un muro protector”. “Hay mucha gente que se ha criado desde pequeño oyendo historias, pero igual no ha tenido mucho contacto y se cuenta como una especie de leyenda de un malvado en la familia que probablemente ya no esté. Es común que no...
| etiquetas: franquismo , memoria historica
Le honra esa honestidad y ese principio de Justicia tan necesario últimamente.
El grupo surgió en Argentina en 2017 y se extendió por otros países atravesados por dictaduras militares como Chile o Brasil. En España el número de miembros se cuenta con los dedos de las dos manos, pero hace dos años solo había una representante.
www.meneame.net/story/franco-mano-divina-maradona