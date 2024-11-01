edición general
Hijos y nietos de franquistas que denuncian en público sus crímenes: "Me moriré tranquilo con mi conciencia"

“Como yo hay muchos más en España, hijos de comisarios que fueron jefes de la Brigada Político Social durante aquellos años, pero mirar para atrás puede ser incómodo o violento”, apunta Tomás. En su línea, Loreto Urraca habla del desconocimiento y del silencio reproducido de generación en generación como “un muro protector”. “Hay mucha gente que se ha criado desde pequeño oyendo historias, pero igual no ha tenido mucho contacto y se cuenta como una especie de leyenda de un malvado en la familia que probablemente ya no esté. Es común que no...

Spirito #4 Spirito
Ésta señora, lógicamente, no tiene culpa alguna de lo que hiciera o no su abuelo o cualquier otro familiar suyo.

Le honra esa honestidad y ese principio de Justicia tan necesario últimamente.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... se indague ni se profundice más, olvidar y no escarbar para no darnos cuenta realmente de hasta qué punto fue un régimen cruel”. La nieta del agente de la Gestapo menciona también la falta de investigación oficial y de juicios a los responsables de la dictadura en España como un elemento clave. “No se ha hecho ese trabajo desde las instituciones ni la sociedad general, por lo que el peso de nombrar a los victimarios es individual”, afirma Loreto, que cree que si este paso se hubiera dado, los herederos de los represores “sentiríamos un respaldo” y, al hablar públicamente para condenarlo “no estaríamos rompiendo una barrera como la que estamos rompiendo ahora”.
mmlv #2 mmlv *
Esto si que es noticia. Veremos si la cifra pasa de 10 en España

El grupo surgió en Argentina en 2017 y se extendió por otros países atravesados por dictaduras militares como Chile o Brasil. En España el número de miembros se cuenta con los dedos de las dos manos, pero hace dos años solo había una representante.
Feindesland #3 Feindesland
anonimo115 #5 anonimo115
¿Han donado a las víctimas la herencia de los victimarios? Sería un paso clave
